مناقشة تطوير التعليم وقضايا المرأة ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

أقيمت عدة فعاليات على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة، الذي في الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

70 دار نشر مصرية وعربية شاركت بالمعرض

وذكرت المكتبة عبر صفحتها الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه شارك في المعرض هذا العام نخبة مختارة من دور النشر العربية من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية، كما ضم 70 دار نشر مصرية وعربية.

وأوضحت أن المعرض ناقش من خلال برنامجه الثقافي الثري والمتنوع، مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وقضايا المرأة والدراما، وكل ذلك تم تقديمة من خلال مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلامين والشعراء، وغيرهم.

يأتي ذلك في إطار حرص مكتبة الإسكندرية الدائم على تقديم محتوي ثقافي وتعليمي متنوع يناسب فئات المجتمع المختلفة من الشباب، والأطفال، والسيدات.