9 آلاف منزل ياباني بدون كهرباء بسبب إعصار «خانون»

قالت قناة «إن إتش كيه» اليابانية إنه تم إلغاء ما لا يقل عن 360 رحلة جوية في اليابان اليوم الأربعاء بسبب تأثير إعصار «خانون» على جزيرة كيوشو في الجنوب.

تعليق حركة القطارات السريعة والعبارات

بالإضافة إلى ذلك، أدى الإعصار إلى تعليق حركة القطارات السريعة والعبارات البحرية، حيث أعلنت شركة «كيوشو إلكتريك باور» أن أكثر من 9 آلاف منزل فقدوا الكهرباء في مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي بسبب انقطاع الأسلاك.

أمطار غزيرة

وكان الإعصار الذي ضرب جنوب اليابان منذ أكثر من أسبوع، قد تسبب في هطول أمطار غزيرة على جزر أوكيناوا اليابانية وجزيرة كيوشو، كما أودى بحياة شخصين وأصيب أكثر من 50 آخرين حتى الآن، ويتجه الإعصار شمالًا نحو شبه الجزيرة الكورية، وتصل سرعة الرياح في منطقة الإعصار إلى ما بين 30 و40 مترًا في الثانية.