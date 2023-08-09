جامعة القاهرة تواصل فعاليات معسكر القيادة لتطوير الوعي الوطني

تواصل جامعة القاهرة، فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول «تطوير الوعي الوطني»، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في إطار مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيًا، وفي ضوء حرص الجامعة على رفع درجة وعي طلابها وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية في صناعة مستقبل الوطن، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل.

جامعة القاهرة

واستضافت الجامعة في ثالث لقاءات المعسكر، يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، بحضور الدكتور عبد الله التطاوي، المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، ومنسقي الأنشطة الطلابية، وطلاب من أجل مصر المشاركين في معسكر القيادة الفعالة.

وتأتي اللقاءات في إطار مشروع فكري تتبناه جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، لتطوير الوعي الوطني كجزء من تطوير العقل المصري وبناء مجتمع جديد قائم على التفكير العلمي.

وفي مستهل كلمته، أوضح يوسف أيوب، أنّ جامعة القاهرة دورها اتسع ولم يعد قاصرًا على تقديم الخدمات التعليمية والبحثية فقط، بل امتد ليشمل خدمة المجتمع المحيط، ما اتضح من خلال مشاركة الجامعة في العديد من المبادرات القومية مثل مبادرة «حياة كريمة»، وإطلاق الجامعة لجائزة طه حسين العالمية، مشيرًا إلى الدور المهم للجامعة لرفع وعي طلابها من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية، خاصة بعد أن أصبح للشباب رأي فاصل في كثير من قضايا الأمة.

ووجّه أيوب، الطلاب، بقبول الاختلاف وعدم الخضوع لرأي معين، وإعمال العقل وعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بالتأثير على عقولهم وقيادتهم، والتأكد من صحة المعلومات من خلال البحث عن مصادرها الصحيحة والموثوقة، والبعد عن الشائعات والأقاويل الزائفة التي تصدم العقول وتُصيب التفكير، وتشكك الأفراد في أنفسهم.