معامل تنسيق جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

تستقبل اليوم، معامل تنسيق جامعة القاهرة، بمقارها في كليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا في المرحلة الأولى للتنسيق، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق، إذ انطلقت المرحلة الأولى من التنسيق الساعة 1 صباح اليوم، وتستمر حتى السابعة مساء الأربعاء المقبل.

الخشت: تقديم التسهيلات للطلاب وأولياء أمورهم لإتمام تسجيل الرغبات

أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه جرى تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ مؤكدًا أنه جرى وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

رئيس جامعة القاهرة: تجهيز معامل كليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية

أكد رئيس جامعة القاهرة، في بيان، أن المعامل الثلاثة مجهزة على أكمل وجه، وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة مزودة بالإنترنت، وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، كما يتواجد بمعامل تنسيق جامعة القاهرة موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ.