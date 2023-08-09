مفاجأة مدوية.. كهربا يتحمل نصف غرامة الزمالك فقط

يعود نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مرة أخرى للمشاركة في مسابقات الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في الموسم الجديد، بعد توقف النشاط الرياضي بالنادي منذ عام 2020.

وأوضحت صحيفة «maisfutebol» البرتغالية في تقرير لها: «عانى نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي من أزمة مالية طاحنة، تسببت في إعلانه الإفلاس وإيقاف النشاط الرياضي بالنادي، ولكنه سيعود هذه المرة بعد الاستحواذ عليه من مؤسسة SAD المالية، كما تم تغيير مسمى النادي إلى أفيس ساد».

عودة أفيس البرتغالي لاستئناف نشاطه.. وكهربا يقاضيه لتحمل نصف غرامته

وأضافت الصحيفة البرتغالية: «مؤسسة SAD المالية تستحوذ على نادي أفيش وتم تغيير مسمى النادي إلى أفيس ساد، وسيخوض الفريق أولى مبارياته في القسم الثاني يوم السبت المقبل».

وبعد غلق القيد بالبرتغال 22 سبتمبر 2023 يكون أفيس قد نفذ عقوبة حظر القيد لـ3 فترات ويستطيع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي الحالي والفريق البرتغالي السابق، مقاضاة الكيان الجديد أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومطالبته بالدفع له نصف الغرامة بالفوائد، وسيصدر قرار لصالح اللاعب وحظر قيد الكيان الجديد لحين السداد.

موعد مباراة أفيس ساد الأولى بعد عودة نشاطه الرياضي

ومن المقرر أن يلعب فريق أفيس ساد مباراته الرسمية الأولى بعد عودته من جديد، يوم السبت المقبل أمام بيلينينسش في دوري القسم الثاني البرتغالي.

وفي وقت سابق، كان أشرف عبد العزيز، محامي كهربا، قد صرح بأن النادي البرتغالي سيتحمل 50٪ من قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب لصالح نادي الزمالك، وقدرها 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد التأخير

وانتقل كهربا إلى ديبورتيفو أفيس في صيف 2019، قبل نهاية عقده مع ناديه الأسبق الزمالك، لذلك قررت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» معاقبة اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر إلى جانب دفع غرامة المالية.