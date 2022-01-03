محمود كهربا يقترب من هاتاي سبور مقابل 500 ألف دولار

اتفق النادي الأهلي بشكل مبدئي، مع نظيره هاتاي سبور التركي، على إعارة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا لمدة 6 شهور مقابل 500 ألف دولار، بنية البيع مقابل 3 ملايين دولار، بداية من فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

كهربا يقترب من هاتاي سبور

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن المفاوضات بدأت عندما طلب هاتاي سبور التركي التعاقد مع كهربا مقابل 300 ألف دولار، لكن إدارة القلعة الحمراء رفضت هذا المبلغ، وتمسكت بالحصول على 500 ألف دولار.

وللمزيد من التفاصيل، من هنا.