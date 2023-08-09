محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لتعزيز آليات التعاون مع مصر

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتور الخان بولوخوف سفير دولة أذر بيجان بمصر، وذلك في إطار العلاقات المصرية الأذربيجانية والتآخي بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون الأذربيجاية، وذلك في زيارة ودية بديوان عام المحافظة.

ناقش الطرفان خلال اللقاء توطيد العلاقات وتبادل الأنشطة الثقافية والإقتصادية والصناعية بين البلدين، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الأذربيجانية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات.

اتفاقية التآخي بين القليوبية ومحافظة أبشرون الأذربيجانية

وأعرب محافظ القليوبية في بيان، عن سعادته بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة وسفارة أذربيجان وذلك في إطار اتفاقية التآخي بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية لاسيما جهود السفير، مؤكدا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية لتكون جاهزة في أي وقت لاستقبال الزائرين، وتحرص المحافظة على المشاركة في جميع احتفالات السفارة الأذربيجانية سواء في المحافظة أو خارجها.

وأبدى السفير استعداده لدراسة عمل رحلات لبعض الطلاب والمدرسين لزيارة دولة أذربيجان للتعريف بالمعالم السياحية، كجانب من تبادل الأنشطة الثقافية والتعليمية بين البلدين.

العلاقات بين دولة مصر ودولة أذربيجان علاقات تاريخيه

وأكد سفير أذربيجان سعادته بحسن استقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية بديوان عام المحافظة، مقدما الدعوة المحافظ لزيارة دولة أذربيجان في زيارة رسمية، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية خاصة في قطاع الطرق وإنشاء شبكة طرق قومية لتسهيل حركة المواصلات.