استشاري تغيرات مناخية: الغابات والمحيطات رئتان يتنفس منهما العالم

قال الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية، إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغيرات المناخية في الغلاف الجوي زادت تركيزاتها حتى الآن طبقا لقياسات ناسا إلى 424 جزء في المليون.

ارتفاع درجة حرارة الأرض

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج مطروح للنقاش على شاشة القاهرة الإخبارية، أن وصول هذه التركيزات إلى 450 جزء في المليون يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين، وهذا ما أنشئ من أجل عدم حدوثه اتفاق باريس للمناخ.

ولفت إلى أن الغابات والمحيطات يعتبران رئتي العالم، من حيث امتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتلقي بظلال تخفض درجات الحرارة بنحو 5 درجات، والدول التي لديها غابات مطيرة مثل حوض الأمازون والغابات الاستوائية في إفريقيا، بدأت تزيل الغابات لاستخدام الأشجار في الصناعة أو زراعة الأرض.

قطع الغابات

وأوضح أنه في كوب 26 كان هناك اتفاق بين الدول التي تمتلك غابات على وقف قطع الغابات بحلول عام 2030، لكن الدول الكبرى لا إرادة لديها تجاخ حماية المناخ، وبالتالي فإن قمة الأمازون في البرازيل قد تكون طوق نجاة لما يشهده العالم من تغيرات في المناخ.