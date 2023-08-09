رضا فرحات: المجالس الشعبية المحلية تحل مشاكل المواطنين في القرى والمحافظات

خصص برنامج «مساء dmc»، فقرة بعنوان «قراءة في نتائج نقاشات الحوار الوطني حول ملف المحليات وعودة تشكيل المجالس المحلية»، وعلق خلالها الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية السابق، ونائب رئيس حزب المؤتمر، على الملف.

أدوات المجالس المحلية

وقال محافظ القليوبية والإسكندرية السابق: «المجالس الشعبية المحلية هي إحدى الأدوات المهمة في العمل المحلي والعمل التنفيذي، لأن دستور 2014 أدرج المجالس المحلية كإحدى أذرع السلطة التنفيذية مع أنها أداة بها شيء من الرقابة ولكنها تكمل مهام السلطة التنفيذية والمجلس المحلي قوي يكون داعما للمحافظ ويحل مشاكل المواطنين في القرى والمحافظات».

منع توغل السلطة التنفيذية

وأضاف: «المجلس أيضا يمنع توغل السلطة التنفيذية لأنه إذا كان هناك مجلس محلي لا يجوز للمحافظ أن يتصرف في أراضي أو ممتلكات المحافظة إلا بعد العودة للمركز المحلي وأدوات الرقابة نفسها مثل الأسئلة وطلبات المحاضر وطلبات المناقشة».