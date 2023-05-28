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مقرر المحليات بالحوار الوطني: المجالس المحلية مرحلة تدريبية للحياة السياسية

كتب:

محمد عزالدين
09:56 م | الأحد 28 مايو 2023
الدكتور سمير عبد الوهاب

الدكتور سمير عبد الوهاب

قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المواطن يعتقد أن الوزارات هي التي تقدم له الخدمات، والمجلس المحلي لا يقدم له شيئا، ومن ثم لا يفتقده أو يشعر بغيابه.

المرحلة التدريبية للحياة السياسية

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية آية عبدالرحمن على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المجالس المحلية هي المرحلة التدريبية للحياة السياسية، وهي التي يمكن أن تصل بالمواطن المنشغل بالعمل السياسي إلى منصب محافظ أو عضو مجلس شعب، ويجب أن يعي المواطن أن المجلس المحلي أول جهة يلجأ إليها لتنفيذ خدماته.

تعلم الممارسة السياسية

ولفت إلى أن المواطن يتعلم الممارسة السياسية، وآليات الانتخاب، وعزل عضو المجلس المحلي، ويتدرج حتى يتعلم حقوقه السياسية كاملة، ومن ثم كان هناك تركيز على انتخابات المجالس المحلية باعتبارها الخطوة الأولى في الحكم المحلي، ثم تأتي بعد ذلك خطوات مثل الرقابة.

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