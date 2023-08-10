عاجل.. وعكة صحية مفاجئة لـ«أمَّح الدولي»... وأسرته: نقله إلى مستشفى بالقاهرة

تعرض محمد عبد الغني، الشهير بـ«أمَّح الدولي»، لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده في الساحل الشمالي مع لاعبي النادي الأهلي، ليدخل المستشفى بعد ذلك.

وقال محمد، شقيق أمَّح الدولي: «أمَّح تعرض لوعكة صحية مفاجئة، بدأت بتعرضه لـ غيبوبة سكر مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى».

شقيق أمَّح الدولي يجري فحوصات طبية للاطمئنان على حالته

وأضاف: «هو في المستشفى، في الوقت الحالي للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء بعض الفحوصات».

وأوضح: «الأمر بدأ عندما تعرض لـ غيبوبة سكر، وبعدها الدكتور قال لي إنه يحتاج إلى كشف مخ، لكننا قمنا بعمل فحوصات طبية في الأول في مستشفى العلمين، لنتأكد من حالته».

شقيق أمَّح الدولي: بيتكلم بصعوبة

وواصل: «نحن حاليا في طريقنا لأحد المستشفيات في القاهرة، لعمل رسم مخ ونعرف ما الذي يعاني منه بالتحديد، وربنا يشفيه ويطمنا عليه لأنه هو صعب يتكلم حاليًا».

وظهر أمَّح الدولي، مؤخرًا في الساحل الشمالي رفقة لاعبي النادي الأهلي، أثناء قضائهم العطلة الصيفية.