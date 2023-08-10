أماكن ومواعيد سيارات خدمات مصر لمصيفي بورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر

يبحث المصطافون عن أماكن لإنجاز بعض الأوراق الرسمية وهو ما أتاحته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال وحدات تكنولوجية متنقلة جديدة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات المعروفة باسم خدمات مصر، والتي من شأنها تسهيل الحصول على الخدمات التي يحتاجها المواطن في عد مناطق وتحديدا محافظات ببورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تفاصيل وحدات تكنولوجية متنقلة جديدة لخدمات التوثيق والتوكيلات «خدمات مصر»، على هذا النحو:

تفاصيل الوحدات «خدمات مصر» المتنقلة

ووفق الوزارة فإنه تم تحديد مواقع عمل وحدات خدمات مصر بالمحافظات الأربع على النحو التالي:

1- حي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

2- جمصة جوار مجلس مدينة جمصة.

3- رأس البر بجوار شركة الكهرباء السوق القديم شارع 55.

4- بلطيم بجوار إدارة مصيف بلطيم حي النرجس.

مواعيد عمل الوحدات التكنولوجية المتنقلة «خدمات مصر»

وعن مواعيد عمل الوحدات التكنولوجية من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة ظهرًا، ومن الساعة الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساءً، وذلك لإتاحة الخدمة بمختلف الأوقات للمواطنين.

يذكر أنه تم إطلاق 20 مركز خدمة تكنولوجية متنقلة بمحافظات الإسكندرية ومطروح مرورًا بخط الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة في يوليو الماضي لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأطلقت التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة جديدة من السيارات التكنولوجية المتنقلة «خدمات مصر» بالتعاون مع وزارة العدل؛ لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في إطلاق تلك المراكز المتنقلة بكافة محافظات الجمهورية.