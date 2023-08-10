أستاذ علوم سياسية: يجب اختيار نظام انتخابي يتناسب مع المرحلة الجديدة

قال نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك نظما انتخابية كثيرة وأسهلها النظام الفردي، لأن المرشح في هذه الحالة يقوم بالترشح أمام الدائرة التابعة له، لكن حاليا هناك تغيرات كثيرة في العملية الانتخابية ونظمها مثل نظام القائمة المطلقة ونظام القائمة النسبية وهي أنظمة متعارف عليها في العالم لكل منها عيوب ومميزات.

نظام القائمة النسبية

وأضاف الريس لـ«الوطن» أننا في نظام القائمة النسبية نختار فيها حسب المسموح لهذه القائمة وتحتاج إلى نسبة عالية من الثقافة ونسبة عالية من الوعي السياسي، لأن الناخب يختار من يراه مناسبا من القائمة النسبية، أما القائمة المطلقة يختار فيها الناخب القائمة كلها أو لا أحد على الإطلاق، لذلك هي المباراة ذات الحصيلة الصفرية، وفي رأيي أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لمصر في هذه المرحلة، ولكنها تحتاج إلى الوعي ونسبة رقابة عالية جدا من السلطة السياسية.

اختيار النظام الأمثل

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن أي نظام انتخابي يسعى إلى تحقيق مبدأ العدالة والشفافية التي نص عليها الدستور، ويجب اختيار النظام الذي يتلائم مع المرحلة الجديدة التي تدخل عليها مصر.