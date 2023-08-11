وزير الشباب يتفقد المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبد الرحمن (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبد الرحمن بالعلمين للوقوف على جاهزية المنشأت الشبابية والرياضية لأهل القرية.

وزير الرياضة توجيهات الرئيس بحياة أفضل للإنسان

أكد وزير الرياضة أن هذه الجولة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحقيق متطلبات وتطلعات الإنسان المصري في الحصول على حياة أفضل، وما يحتاجه من مرافق وخدمات بالاضافة الى ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية.

ملاعب وحمامات سباحة ومنطقة خدمات تجارية

وأوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المدينة الشبابية الرياضية تتضمن منطقة ملاعب وحمام سباحة نصف أولمبي وصالة للأجهزة الرياضية وقاعة لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى ملعب لكرة القدم، وملعب كرة خماسي ، ومنطقة خدمات تجارية ومطاعم، ومبنيين اجتماعيين بهما صالات للألعاب القتالية، وقاعات ألعاب فردية ، وغرفة إسعافات أولية.

رافق وزير الشباب والرياضة بجولته التفقدية المهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة والدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.