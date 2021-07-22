تفاصيل خارطة طريق الأنشطة الشبابية والرياضية بين مصر وروسيا

أوفدت وزارة الشباب والرياضة وفدا شبابيا مكونا من 27 شابا وفتاة، إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في المنتدى الشبابي الروسي المصري، الذي تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، بالتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والخارجية.

أكبر وفد شبابي والأول من نوعه لتفعيل الدبلوماسية الشبابية بين مصر وروسيا

وشاركت مصر بأكبر وفد شبابي والأول من نوعه، لتفعيل الدبلوماسية الشبابية والتي تعد امتدادا للعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين والتي تضرب بجذورها للقرن الـ 19 الميلادي، وجاء المنتدى كأول فاعلية لعام التبادل الإنساني الذي اتفق عليه الزعيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين.

زخم في العلاقات بين مصر وروسيا في المجال الشبابي والرياضي

من جانبه أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوفد الشبابي يعد الأكبر لزيارة روسيا الاتحادية، مبيناً أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتواجد الشبابي في المحافل الدولية، وفي ضوء دعم وزارة الشباب والرياضة لعام التبادل الإنساني المصري الروسي من خلال الشباب، مؤكدا أن المنتدى يعد منصة حوارية هي الأولى من نوعها بين الشباب المصري والروسي، أسهم في إيجاد مساحة كبيرة لزيادة الترابط والتشبيك بين الشباب المصري والشباب الروسي، وحقق المنتدى تنشيطاً للدبلوماسية الشبابية في خدمة البلدين، وإشراك الشباب في تنمية التعاون بين مصر وروسيا، كما أسهم المنتدى في تهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي.

خارطة طريق لأنشطة مشتركة بين الجانبين

كما أوضح وزير الشباب والرياضة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع السيد أوليج ماتيتسين وزير الشباب والرياضة الروسي الذي يزور القاهرة الفترة الحالية برفقة مجموعة من قيادات وزارته، وذلك بحضور السفير جورجيو بورسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وأضاف «صبحي»، أن توقيع مذكرة التفاهم يعد ركيزة تنطلق منه خلال الفترة المقبلة العديد من المشروعات ومجالات التعاون المشترك في المجال الرياضي بين البلدين، وبموجب بنود البروتوكول سيتم التعاون في عقد دورات تدريبية، وندوات ومناقشات ومؤتمرات برامج التنمية الرياضية، وتعاون الوفود الرياضية من أجل تبادل الخبرات.

تنظيم أول منتدى شبابي روسي مصري.. وأكبر وفد شبابي يزور روسيا الاتحادية

وأِشار الوزير إلى أن أعضاء الوفد من قطاعات وخلفيات مختلفة ممثلين عن مختلف محافظات الجمهورية، بحيث يمثّل شريحة تعبّر عن مجتمع الشباب المصري قدر الإمكان، حيث يعمل أعضاء الوفد في مجالات متنوعة مثل العمل التطوعي، والصناعات الإبداعية، ريادة الأعمال، الدبلوماسية الشبابية، وتلك هي المحاور الأربعة للمنتدى، مبيناً أن الوفدين الروسي والمصري تمكنا من إيجاد لغة تفاهم مشتركة على الفور.

وأضاف أن وفد وزارة الشباب والرياضة خلال تواجده في موسكو، التقى جريجوري جوروف، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وذلك على هامش المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول، وتناول اللقاء بحث الفعاليات التي سيتم تنظيمها بين الجانب الروسي والمصري في مجال الشباب ضمن عام التبادل الإنساني المصري الروسي، بالإضافة إلى أطر التعاون بين الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب ووزارة الشباب والرياضة المصرية، موضحا أن اللقاء ناقش التبادل الشبابي في مجال القيادات الشبابية، وإدارة مراكز الشباب، وكيفية الاستفادة من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة «مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية».

من جانبه أشاد الدكتور عبدالله الباطش، رئيس الوفد، نائباً عن وزير الشباب، بالمستوى الحالي للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تشهد نقلة نوعية بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيسان المصري، عبدالفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والشعبية بين البلدين، والتي أفضت إلى اتفاق شراكة شاملة وتعاون استراتيجي.

وأكد «الباطش» أن التجربة المصرية في مجال تمكين الشباب والاستثمار في الموارد البشرية من بين أهم أولويات الرئيس السيسي، وهو ما يتضح جليّاً في «استراتيجية بناء الإنسان المصري» التي أعلنها، موضّحاً دور وزارة الشباب والرياضة وبرامجها المهتمة ببناء قدرات الشباب.