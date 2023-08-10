عميد «أورام القاهرة» السابق: «100 يوم صحة» أسهمت في استمرار العلاجات المقدمة بالمبادرات السابقة (حوار)

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، عميد معهد الأورام الأسبق، أن المبادرات الرئاسية خطوة على الطريق الصحيح، وأن مبادرة «100 يوم صحة»، التى يجرى تنفيذها حالياً، تؤكد التزام الدولة المصرية بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية «الجمهورية الجديدة».

مصر أحرزت تقدماً كبيراً فى البحث العلمى خلال السنوات القليلة الماضية وحققت المركز الرابع فى الشرق الأوسط

وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن الأبحاث العلمية شهدت زيادة كبيرة وواضحة خلال السنوات القليلة الماضية، لدرجة أن مصر حققت المركز الرابع فى منطقة الشرق الأوسط، والأولى أفريقياً، والـ36 عالمياً.. وإلى نص الحوار.

كيف تقيم مبادرة «100 يوم صحة»؟

- عظيمة جداً، وجميع الخدمات والأرقام المعلنة تؤكد أنها عظيمة وممتازة، وسيكون لها دور كبير فى الوقاية من الأمراض المنتشرة سواء كانت السارية أو غير السارية، وتشجع على العمل والاكتشاف المبكر للأمراض، والمبادرات الرئاسية عامة فى القطاع الصحى خطوة على الطريق الصحيح. وتؤدى إلى الاكتشاف المبكر للأمراض ومن ثم العلاج السريع، ولا بد من الاستعداد لها وأن يتم توفير جميع الإمكانيات الخاصة بها.

وماذا عن مسار المبادرات ككل؟

- المبادرات الصحية التى دشنتها الدولة مؤخراً أسهمت فى الحد من انتشار العديد من الأمراض التى تهدد المصريين، ولكن يجب على المؤسسات الصحية الاهتمام بالمنشآت والبنية والكوادر الطبية العاملة، ويجب أن يكون للصحة والتعليم أولوية فى الإنفاق للنهوض بالمجتمع، وبالتالى دعم عجلة الإنتاج.

هل العلاجات المستخدمة تدعم الهدف من إطلاق المبادرات؟

- بالنسبة للعلاجات يجب أن يكون هناك ترشيد للأدوية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادى المصرى.

بمَ تنصح المواطنين للاستفادة من المبادرات الرئاسية؟

- يجب على المواطنين استغلال الفرصة التى تتيحها الدولة للتغلب على أى مرض حال تعرضهم لمشكلة صحية، واستغلال الفرص واللجوء للمواجهة المبكرة لأى مرض، وهناك أمراض كثيرة تحتاج لاكتشاف مبكر وتوعية وعلاج.

وكيف تقيم التطور فى المنظومة الصحى والأبحاث العلمية المتعلقة بها؟

- الأبحاث العلمية فى مصر شهدت زيادة كبيرة وواضحة خلال السنوات القليلة الماضية لدرجة أن مصر حققت المركز الرابع فى منطقة الشرق الأوسط، والأول فى أفريقيا، والـ36 عالمياً، وهى أرقام ناتجة عن زيادة معدلات الأبحاث والنشر الدولى العلمى، وهو أمر مطمئن بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، وكلما كان للأبحاث مردود على أرض الواقع، زادت استفادة المجتمع من نتائجها، وأتمنى أن يكون هناك تعاون وتكامل بين العالم المنتج للأبحاث والتطبيقى المنفذ لها، بمختلف المجالات العلمية.

إنجازات

يوجد تطور فى مجال الأبحاث العلمية محلياً ودولياً، خاصة فى الصحة والتعليم، ومصر تشارك فى العديد منها، سواء عن طريق المجموعة الأوروبية لتشخيص وعلاج الأورام أو المعاهد الأمريكية المتخصصة، وفى مصر يتركز البحث على مشاكلنا ذات الخصوصية، مثل التعامل مع البلهارسيا و«فيروس سى» وسرطان الكبد.