«التخطيط»: تسليم 3 مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين للنيابة العامة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، عن تسليم 3 مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة، لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة للمواطنين، ومنها صورة رسمية من حكم، وصورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية، وشهادة مخالفات المرور، وصورة تنفيذية من حكم، واستعلام عن القضايا، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة.

يأتي تسليم هذه المراكز التنكنولوجية المتقدمة لخدمة المواطنين في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير تلك الخدمات بأفضل الطرق، بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية في الدولة.

السعيد: تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، بالتعاون مع جهات الدولة، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات في المكاتب الثابتة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة لائقة، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

خطوة واعدة جديدة في مجال التحول الرقمي

من جانبه، أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، أن هذه المراكز تم تنفيذها بواسطة مصنع قادر للصناعات المتطورة، أحد قلاع الصناعة بالهيئة العربية للتصنيع، بواسطة فريق متميز من المهندسين والفنيين، لتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطوة واعدة جديدة في مجال التحول الرقمي، بسواعد وعقول مصرية.

يشار إلى أن التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنيابة العامة، يأتي في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الهدف المشترك، وهو تقديم خدمة حكومية أفضل، وتحقيق رضاء المواطن.