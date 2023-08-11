حالات يجوز فيها تسجيل المكالمات الهاتفية وأخرى تعرضك للعقوبة.. قانوني يوضح

أحيانا ما يلجأ البعض لاستخدام برامج لتسجيل المكالمات، للإيقاع بالآخرين والزج بهم في بعض المشاكل، والبعض الآخر يستخدم هذه البرامج في جميع الحالات ويسجل جميع المكالمات مع الأصدقاء وغيرهم، ومن هنا يأتي السؤال، هل يجوز تسجيل المكالمات بدون إذن نيابة؟

عقوبة التسجيل دون إذن نيابة

يقول أيمن محفوظ، المحامي، إن القاعدة العامة تقول إنه لا يجوز التسجيل إلا بإذن من النيابة، وفقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، التي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون».

حالات جواز التسجيل

وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية في بعض الحالات، وفي أضيق الحدود حتى لا يكون هناك اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومن هذه الحالات حالة تعرض الشخص للسب والقذف عن طريق الهاتف، وأيضا في حالة كون هذا التسجيل هو دليل البراءة الوحيد للمتهم.