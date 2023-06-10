جمال الكشكي: إقرار قانون حرية المعلومات يتطلب معه تفعيل «العقوبات»

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون حرية تداول المعلومات حال تفعيله على أرض الواقع، يجب معه تفعيل كل قوانين العقوبات لمعاقبة مروجي الشائعات والمعلومات المغلوطة عن قصد وهكذا.

الكشكي: هناك عقوبات على من يحجبوا المعلومات

وأضاف «الكشكي» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الدستور قد نظم من قبل عددا من العقوبات على الأشخاص الذين يقوموا عن قصد بحجب المعلومات عن العامة، «هناك العشرات من الموضوعات نوقشت خلال الفترات الماضية حول هذا القانون».

وتابع: «أتصور أن مناقشة القانون غدا في الحوار الوطني ستكون ثرية للغاية، حيث سيحضر كل أطراف القوى الوطنية والتيارات السياسية والصحفية والإعلامية المشاركين في جلسة الغد، لكن مع أي اتاحة لا بد وأن يقابلها قانون تنظيمي، ومع إقرار هذا القانون يجب تأكيد تفعيل قانون العقوبات لمعاقبة ومحاسبة من يخرج على نصوص هذا القانون».