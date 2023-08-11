«معهد سوهاج».. بوابة أهالى «وجه قبلى» للعلاج بالمجان

يُعد مركز علاج الأورام فى سوهاج واحداً من أبرز المراكز الطبية المتخصصة فى مصر، حيث يستقبل مرضى السرطان من العديد من المحافظات، وجذب هذا المركز انتباه العديد من المراجعين والخبراء فى مجال الرعاية الصحية. وتأسس مركز علاج الأورام قبل أكثر من 22 عاماً، وهو أول مركز تابع لوزارة الصحة فى الصعيد لتوفير الرعاية والعلاج لمرضى السرطان وتخفيف المشقة التى يتكبدها المرضى فى السفر إلى القاهرة للعلاج.

وفقاً لمديرية الصحة بسوهاج فإن مركز علاج الأورام فى سوهاج يضم مجموعة واسعة من المرافق والخدمات التى تلبى احتياجات المرضى، بما فى ذلك الاستقبال والعيادات الخارجية المتخصصة فى الأورام وفروعها، كما يحتوى المركز على أقسام داخلية متخصصة لمتابعة وعلاج الأورام، بما فى ذلك قسم العلاج الخاص بالأطفال وأقسام الأشعة التشخيصية، وتتوفر فى المركز أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، مثل الرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية والموجات الصوتية والمسح الذرى، وعمل الأشعات التداخلية وسحب الأشعة التداخلية، وتتوفر أيضاً خدمات معامل تحاليل متكاملة تقوم بتحليل الطبيعة ودلالات الأورام وتحليل الأنسجة الدقيقة، ويتم أيضاً تقديم خدمات الاستئصال الجراحى للأورام من خلال العمليات الخارجية، حيث يتم إجراء العشرات من العمليات أسبوعياً.

وتم تطوير المركز لتلبية احتياجات المرضى بشكل مستمر، وإضافة أجهزة جديدة لعمل أشعة مقطعية وخدمات دلالات الأورام لمعمل الباثولوجى، كما تم تطوير قسم التعقيم المركزى وتحسين الإدارة لتوفير الخدمات بشكل أفضل وأسهل للمرضى، وتمت إضافة خدمات جديدة مثل تحليل البكتريولوجى ومزارع الدم وسوائل الجسم الأوتوماتيكية، وهى الخدمة الأولى من نوعها فى سوهاج.