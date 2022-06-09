مركز علاج الأورام بسوهاج.. صرح طبي متميز لخدمة أهالي الصعيد

يُعد مركز علاج الأورام في مدينة سوهاج أحد أكبر الصروح الطبية على أرض محافظة سوهاج، لخدمة أهالي الصعيد، وتقدم «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن هذا الصرح الطبي المتميز، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها:

تجنب مشقة السفر لمستشفيات القاهرة

يُعتبر مركز علاج الأورام في سوهاج هو أول مركز تابع لوزارة الصحة في محافظات الوجه القبلي، لتخفيف الأعباء عن أهالي الصعيد، وتجنب المرضى مشقة السفر إلى مستشفيات القاهرة.

تم إنشاء مركز علاج الأورام في سوهاج سنة 1999، لتقديم خدمة تشخيص وعلاج الأورام، والكشف المبكر عن الأورام، ضمن المدينة الطبية على كورنيش النيل الغربي، بمدينة سوهاج.

أقسام مركز علاج الأورام بسوهاج

يتكون المركز من أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية للأورام وفروعها، والأقسام الداخلية لمتابعة وعلاج الأورام، بالإضافة إلى علاج الأطفال، وأقسام الأشعة التشخيصية، وتشمل الرنين المغناطيسي والمقطعية والموجات الصوتية والمسح الذري، كما تم إضافة خدمة المسح البوزيتروني (PET-CT).

يقدم مركز علاج الأورام في سوهاج خدمات الأشعة التداخلية، وحقن البؤر الكبدية، وسحب الأشعة التداخلية، كما يوجد بالمركز خدمات معامل متكاملة، تشمل تحليل الطبيعة ودلالات الأورام وتحليل الأنسجة الدقيقة من الأورام.

إجراء من 250 إلى 300 عملية شهرياً

يقدم المركز الخدمات الخارجية لاستئصال الأورام جراحياً، حيث يجري بالمركز عدد عمليات يتراوح من 250 إلى 300 حالة شهرياً، كما يشترك المركز في مشروع القضاء على قوائم الانتظار، والمبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.

تتراوح أعداد المترددين على مركز علاج الأورام بسوهاج بين 500 و1000 حالة يومياً، سواء من أبناء محافظة سوهاج أو غيرها من مختلف محافظات الصعيد.

يتميز مركز علاج الأورام بسوهاج بأنه مجهز بأحدث أجهزة العلاج الإشعاعي للأورام، كما تم توسعة وتطوير قسم أورام الأطفال، وكذلك تم إضافة أجهزة أشعة مقطعية وخدمات دلالات الأورام لعمل البسولوجي، إضافة إلى تطوير قسم التعقيم المركزي، بالإضافة إلى التطوير الإداري، الذي ينعكس على سهولة تقديم الخدمات للمرضى، وتم إضافة خدمة تحليل البكتريولوجي، ومزارع الدم، وسوائل الجسم الأوتوماتيكية، كأول خدمة من هذا النوع بسوهاج.