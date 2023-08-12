«صحة الشرقية» تقدم 10 نصائح لمرضى الأورام أثناء فترة تلقي العلاج الكيماوي

كشف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، عن عدة إرشادات يجب مراعاتها من مرضى الأورام، أثناء فترة تلقي العلاج الكيماوي، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الصحة، سواء خلال مراحل العلاج من السرطان أو بعد التعافي.

أبرز النصائح لمرضى الأورام

قال وكيل وزارة الصحة لـ«الوطن»، إن من أبرز النصائح لمرضى الأورام أثناء فتره تلقي العلاج الكيماوي، ما يلي:

- حماية الجلد من أشعه الشمس بارتداء قبعة، واستخدام واقي الشمس.

- تناول الطعام الصحي على وجبات صغيرة أفضل من ثلاث وجبات كبيرة، والاهتمام بشرب السوائل.

- الاهتمام بنظافة الأسنان والفم والزيارة الدورية لطبيب الأسنان.

- عند الشعور بتنميل في الأطراف مثل اليدين والرجلين يجب إخبار الطبيب.

مقاومة نقص المناعة

أشار إلى أنه نتيجة نقص المناعة لمرضى الأورام أثناء فترة العلاج الكيماوي، يجب الاهتمام بكل من:

- تناول الطعام المطهي جيدا

- غسل اليدين جیدا باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون أو استخدام المطهرات التي تحتوي على الكحول.

- أخذ القسط الكافي من الراحة والنوم عدد ساعات كافية.

- قشر الفواكه والخضروات قبل الأكل.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- الامتناع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي.

التمسك بالحياة والأمل

ولفت إلى ضرورة تجنب العزلة والاكتئاب والضغط النفسي، وممارسة الهوايات المحببة، والتعرف على قصص محاربي السرطان الذين هزموا المرض، والخروج خارج المنزل، والتنزه والتمسك بالحياة والأمل.