داعية إسلامي: «كذب المنجمون ولو صدقوا» ليس حديثا.. علم الفلك فرض كفاية

قال ياسر سلمي، الداعية الإسلامي، إن مقولة «كذب المنجمون لو صدقوا» ليست من الأحاديث النبوية الشريفة، حتى إن كان معناها ومضمونها صحيحا، لأن المنجم يدعي علم الغيب، ولا يجوز التحقق من هذه الأمور حتى إن وقع ما تنبأ به، فالمنجم في هذه الحالة كاذب في ادعاء أنه على علم به.

المنجم يعتمد على الشياطين

وأوضح الداعية ياسر سلمي لـ«الوطن» أن المنجمين يعتمدون على استراق السمع من السماء عن طريق الشياطين، وقد تستطيع بالفعل استراق معلومات صحيحة من السماء، لكنها تخلط معها كذب آخر، وحتى إذا تلقى المنجم منها شيئا فهو لا يعلم الصدق من الكذب، لهذا لا يجب أن يتبعهم الناس لأنهم ليسوا على معرفة حقيقية بما سوف يحدث، فهذا عند الله فقط.

أضاف الداعية الإسلامي إن هناك حديثا عن السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ» متفق عليه، وبناء على ذلك الحديث فالتنجيم ليس علما ولا يجب أن يعتمد عليه الناس في أمور حياتهم.

علم الفلك في الحديث الشريف

أما عن علم الفلك، فقال سلمي إنه لا يوجد في هذا الحديث الشريف ما يدلّ على تحريم علم الفلك أو منعه، فهو يختلف عن التنجيم، ونصت الأحاديث والشرع الشريف على ذم علم النجوم والتخمين، وكل ما يضر الناس، لكن الفلك ليس كذلك، لأنه مبنى على قوانين قطعية، ونتائج محققة.

وأشار إلى أن علم الفلك من فروض الكفاية التي تأثم الأمة جميعًا لو عُدم فيها مَن يعلمه ولا علاقة له بالتنجيم لأن علم الفلك تتوقف عليه مصالح للناس في الدين والدنيا ولا تتم بعض الأمور إلا بمعرفة علم الفلك ودراسته.