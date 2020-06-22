البحوث الفلكية: علم التنجيم حق يراد به باطل

قال جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّ المعهد أنشأ كتيب دليل فلكي منذ سنوات، وقبل عام مضي جرى تدشين برنامج عبر الهواتف الذكية للمهتمين بالظواهر الفلكية وعلوم الفلك: "يقدر من تليفونه يعمل سيرش ويعرف إيه الأحداث الجديدة ويتابعها".

وأضاف القاضي، خلال مداخلة عبر "سكاي بي" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية، أنّ الكسوف الذي حدث أمس، شهد تغطية القمر نحو 46% من مساحة قرص الشمس، واستمر في مصر ساعتين: "مكانش فيه إظلام كامل، والكاميرات العادية قدرت ترصدها".

وأوضح أنّ الانقلاب الصيفي، هو أن يكون القطب الشمالي للأرض أقرب ما يكون للشمس، ما يعني وجود أطول نهار في تلك المنطقة وأقصر ليل أيضا: "القطب الشمالي أبعد ما يكون عن الشمس، ولذلك ده بيتسمي انقلاب".

وأكد أنّ الانفجارات على سطح الشمس يكون لها دورات زمنية متوسطها 11 سنة، وحاليا بدأت الدورة رقم 25 من الدورات الشمسية، وخلالها يتم رصد حالة من عدم الثبات على سطح الشمس ويترتب عليها وهج شمسي وعواصف شمسية، وحال زيادتها تؤثر على وسائل الملاحة الجوية وأنظمة GPS، مشيرا إلى أنّ "علم التنجيم" هو حق يراد به باطل، فالنجوم موجودة في الفضاء الخارجي لكنها لا تؤثر على أي إنسان حول العالم: "دي حاجات لا أساس من الصحة، وممكن يبقي 2 من نفس البرج واحد بيجيله مال كثير والتاني عربية بتخبطه".