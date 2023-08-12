نائب: الرئيس وضع تمكين الشباب على رأس الأولويات.. و«العلمين» إنجاز غير مسبوق

أكّد النائب ثروت سويلم عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى الشباب اهتمامًا غير مسبوق، ووجه جميع أجهزة الدولة بالعمل علي تمكينهم

«الوطنية للتدريب» تهدف لتحقيق متطلبات التنمية البشرية

وأضاف «سويلم»، خلال كلمته في مؤتمر تطوير مهارات الشباب لتنمية مستدامة الذي أقامته وزارة الشباب بمدينة أبو قير بالإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أنَّه منذ عام 2014، وضع الرئيس السيسي الشباب ضمن أولوياته وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية المختلفة، من خلال تبني نظرية التأهيل قبل التمكين، وقد بدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق الرئيس البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP للشباب من 20 إلى 30 عامًا، وبعد نجاح التجربة تمّ العمل على توسيع الفئة العمرية المستهدفة بالتأهيل.

وأشار إلى أنَّ الرئيس السيسي، أصدَر القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم،، وجاء إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في نوفمبر 2016 والتي أقرها الرئيس السيسي .

الرئيس حريص على تحقيق التمكين الحقيقي للشباب

وأوضح عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تحقيق التمكين الحقيقي للشباب وذلك ما تمّ في معظم مؤسسات الدولة، إذ يتواجد الشياب في كل المجالات والمحافل الدولية.

وأشاد عضو مجلس النواب خلال كلمته بالإنجازات الكبيرة التي شهدتها الدولة في عهد الرئيس السيسي، والتي أصبحت واقعا ملموسا للجميع، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، مطالبًا الشباب بالتوحد خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة النجاح والتنمية.

وثمن «سويلم» الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة بجهد وزارة الشباب والرياضة وأشرف صبحي، خاصة فيما يتعلق بدعم الشباب والرياضة بشكل مميز ومتحضر، مطالبًا مسؤولي المؤتمرات بتكرار مثل اللقاءات الشبابية دعما للقيادة السياسية العظيمة التي حققت نقلة نوعية للشعب المصري.