«العمل» تبحث مع مؤسسة «فولبرايت» سبل تأهيل الشباب وذوي الهمم

عقدت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارة الجديدة، مع وفد مؤسسة «فولبرايت»، برئاسة د. ماجي نصيف، لبحث سبل كيفية الاستفادة من المنح المقدمة من المؤسسة للخريجين من الجنسين في عدد من المجالات بينها إعداد القادة، والتأهيل لسوق العمل، وملف تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتدريب على البرامج الحياتية والمهارات التي تساعد الشباب من الجنسين في الحصول على فرص عمل لائقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم أفضل البرامج والمنح التدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.

برامج التدريب للوصول إلى مستويات مهارة عالية

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه في بداية اللقاء رحبت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة العمل، بالحضور من وفد المؤسسة مؤكدةً حرص الوزير على وضع خطة لآلية التعاون مع المؤسسة وغيرها من الشركاء الاجتماعيين خلال الفترة المقبلة مشيرةً إلى أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تأهيل الشباب لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي وفق أحدث أساليب وبرامج التدريب للوصول إلى مستويات مهارة عالية تؤهله لشغل تلك الفرص المتاحة في الداخل والخارج وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مع تحديد المهارات التي يحتاجها الشباب للعمل على توفير برامج ودورات مناسبة مع تلك المهارات.

آلية عمل فولبرايت في مصر

وأكد ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني على ضرورة تأهيل الشباب لسوق العمل في ضوء دور وزارة العمل في ملف التدريب المهني، ومن جانبها ثمنت د. ماجي نصيف مدير المؤسسة بالتعاون مع وزارة العمل في مجال التدريب والتأهيل، وقدمت عرضا توضيحيا عن أهداف وآلية عمل فولبرايت في مصر، موضحةً أن المنح وبرامج فولبرايت، مَعنية بالتبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتُعد من أكبر الجهات المانحة للطلاب المصريين لدراسة الماجيستير، بجانب العديد من البرامج المهنية، مُوضحة أنها تتميز بثراء المجالات التي تُتِيحها للمتقدمين في مختلف المجالات.

واختتم الاجتماع بعدة توصيات أهمها: تحديد خطة عمل الوزارة حول نقاط التعاون مع مؤسسة فولبرايت خلال الفترة القادمة وإرسال الرابط الخاص بالتقديم لبعض المنح التدريبية وذلك لكافة مديريات العمل، فضلاً عن التنسيق لتنظيم زيارة لأعضاء فريق مؤسسة فولبرايت لأحد مراكز التدريب المهني بمحافظة كفر الشيخ والتعرف على البرامج التي سوف يتم عقدها.

حضر اللقاء من الوزارة، المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وياسمين ممدوح مدير عام تخطيط التدريب بالوزارة، ود.عطيات أبوزيد باحث قانوني بالإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية.. ومن مؤسسة فولبرايت: آسر هاني مساعد مدير البرامج، والدكتور إبراهيم عمارة مستشار الهيئة للإدماج والاتاحة، ومي عياد مسئول برامج أول، وهشام فريد منسق إداري.