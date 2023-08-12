4 سيارات إطفاء تنجح في السيطرة على حريق مخزن بشارع فيصل

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن بمنطقة فيصل، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بلاغ لعمليات شرطة النجدة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة فيصل، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

حريق شقة في بولاق الدكرور

وفي الوقت ذاته، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

وورد لغرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل في منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.