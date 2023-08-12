السيطرة على حريق شقة سكنية في المرج دون وقوع إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الواقعة.

اندلاع حريق شقة سكنية في المرج

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى فرض كردون أمني حول العقار الذي شهد الحريق، لعدم امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة وإجراء عمليات تبريد، كما تبين أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته.