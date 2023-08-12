رئيس شؤون الحرمين وأئمة وخطباء المسجد الحرام يزورون الشيخ ماهر المعيقلي

حرص رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من أئمة وخطباء المسجد الحرام، على زيارة الشيخ ماهر المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، بعد تعرضه لوعكة صحية أمس الجمعة.

رافقه أئمة وخطباء المسجد الحرام.. السديس يطمئن على «المعيقلي»

ووفق بيان صادر عن شؤون الحرمين، رافق الشيخ عبدالرحمن السديس، خلال الزيارة كلا من الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، وذلك للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به الجمعة الماضية أثناء أدائه صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.

واطمأن الشيخ السديس على صحة الشيخ المعيقلي داعيا المولى أن يمن عليه بالشفاء والصحة.

من جهته أعرب الشيخ ماهر المعيقلي عن شكره لرئيس الشؤون الدينية وأصحاب الفضيلة على هذه البادرة، مؤكداً أن سؤال معاليه واطمئنانه كان لها الأثر الطيبين، مثمناً حرص معاليه ومتابعته المستمرة والدائمة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين.