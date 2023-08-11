ماذا قال السديس عن خطيب المسجد الحرام ماهر المعيقلي بعد تعرضه لوعكة صحية؟

تعرض إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، إلى وعكة صحية خلال أدائه صلاة الجمعة، اليوم، وعلى إثرها لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، وتدخل رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لاستكمال الصلاة بدلا عنه، ما أثار تساؤلات بين المصلين والمحبين خوفا على حالته الصحية.

ماذا قال السديس عن حالة المعقيلي؟

وطمأن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، على صحة إمام وخطيب صلاة الجمعة ماهر المعيقلي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال تأديته صلاة الجمعة اليوم، داعيا له قائلا «الله سبحانه وتعالى يمن على المعيقلي بتمام الصحة والعافية»، حسبما ذكرت صحيفة «سبق» السعودية،

تفاصيل الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر «تغريدة» نشرتها علي تطبيق «تويتر»، عن تفاصيل الحالة الصحية لـ إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، قائلة إنه بخير وعافية وصحة جيدة، مطمئنة الجميع عن حالته الصحية، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية خلال تأديته صلاة الجمعة، حيث شعر بآلام وإعياء وإرهاق في نهاية الخطبة، ما أجبره على عدم استكمال الصلاة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكمل رئيس رئاسة شؤون الحرمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الصلاة.

هاشتاج إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي

وعقب الوعكة الصحية التي تعرض لها الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، خطيب المسجد الحرام، أثناء صلاة الجمعة، تفاعل معه عدد كبير من المتابعين والمحبين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تصدر هاشتاج إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وأصبح التريند الأول.

ودعا متابعو الشيخ على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن يمن الله عليه بالشفاء والعافية، مشيرين إلى أنه يمتاز بعذوبة صوته وحسن تلاوته.