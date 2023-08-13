هل يتغير بروتوكول كورونا بسبب المتحور الجديد إيه جي 5؟.. وزارة الصحة ترد

نفى مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، تغير البروتوكول العلاجي الخاص بعلاجه بسبب متحور كورونا الجديد «إيه جي 5»، مؤكدا أنه لا يستدعي حالة القلق خاصة أن بيان منظمة الصحة العالمية ما هو إلا تأكيد على أهمية تأهب النظم الصحية من أي خطر لأي وباء محتمل.

أعراض متحور كورونا الجديد «إيه جي 5»

أضاف المصدر: «نتوقع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا لأنه أصبح أحد الفيروسات التنفسية، ومن خصائصها هو التحور من حين إلى آخر».

تابع: «تغير بروتوكول علاج كورونا يتوقف على أمور كثيرة أولها مدى انتشار المتحور الجديد وقدرته على إصابة المواطنين هل هي بسيطة أم متوسطة وشديدة، وكذلك معدلات التردد على المستشفيات بسبب المتحور والإصابة به، وحتى الآن المتحور لم يدخل مصر هو فقط منتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وسرعة انتشاره عالية لأنه أحد فروع متحور أوميكرون».

بروتوكول علاج كورونا في مصر

وواصل: «بروتوكول علاج كورونا في مصر كان واحدا من أهم عوامل نجاح مصر في مواجهة جائحة كورونا وتغيره يكون بسبب إضافة عقار أو حذف آخر لم يأت بالنتيجة المرجوة منه، وكافة الأدوية التي تم وضعها داخل البروتوكول ساهمت في رفع معدلات الشفاء من الفيروس بنسبة تخطت الـ90%».

وطالبت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المواطنين ضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الإحترازية خلال فترة التقلبات الجوية بسبب كورونا أو غيره للوقاية من الأمراض المعدية.