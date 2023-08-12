«الصحة» تكشف آخر تطورات متحور كورونا الجديد «إيه جي 5»: لم يظهر في مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن التفاصيل الكاملة لمتحور كورونا الجديد المنتشر حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن «إيه جي 5» هو فرع من متحور أوميكرون، وهو سريع الانتشار، لذلك جرى تسجيل عدد كبير من الحالات المصابة.

أعراض متحور كورونا الجديد «إيه جي 5»

وتابع المصدر، لـ«الوطن»، بأن أعراض المتحور الجديد تشبه فيروس كورونا، وهي: الرشح وارتفاع درجة الحرارة والسعال والزكام والاحتقان في الحلق والأنف وقد يحدث انسداد للأنف والأذن، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد تقارير تؤكد خطورة متحور كورونا الجديد، لكنه سريع الانتشار.

هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟

أضاف المصدر، أنه حتى الآن لم تظهر أي إصابات به مصر، ونحن نتعامل بشفافية كاملة تجاه كل الأمور المتعلقة بفيروس كورونا ومتحوراته، وفور ظهور أي متحور يجري الإعلان بشكل رسمي، مشيرا إلى أن مصر تلتزم بجدول التطعميات الخاصة بكورونا وحملات التوعية ما زالت مستمرة سواء بالجرعة الأولى أو الجرعات التنشيطية.

الأدوية الخاصة بفيروس كورونا متوافرة في مصر

أكد المصدر أن كل الأدوية الخاصة بفيروس كورونا متوافرة في مصر ولا يوجد أي نقص فيها، لافتا أن مصر تعاملت بشكل احترافي مع جائحة كورونا حتى الآن، وحديث منظمة الصحة العالمية عن متحور كورونا الجديد لا يعني الشعور بالخوف ولكن يعني الحذر واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة تجاه المتحور.

أكد المصدر أنه على المواطنين ارتداء الكمامات خلال فترة التقلبات الجوية، وعدم الاختلاط بالأشخاص المصابين بالأنفلونزا، موضحا أن فيروس كورونا أصبح أحد الفيروسات التنفسية وجرى إلغاء حالة الطوارئ المتعلقة به من قبل منظمة الصحة العالمية، لكن يجب الالتزام بالإجراءات الحترازية.