المشاط تستقبل وفدا من «الكونجرس» لبحث مجالات التعاون المصري- الأمريكي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، خلال زيارته مصر، اليوم الأحد، مشددة على أهمية العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة على مستوى التعاون الإنمائي، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشادت المشاط بالشراكة الممتدة لعقود في دعم جهود التنمية المستدامة، وتحفيز التقارب بين البلدين، استنادًا إلى المصالح المشتركة، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات المشتركة، خاصة على المستوى الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في ضوء جهود الدولة المصرية لتعزيز جهود التنمية، والحفاظ على مكتسباتها في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

أعضاء الوفد الأمريكي المشارك في الاجتماع

وحضر اللقاء القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، جون ديروش، ونائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، مارجريت سانشو، ونائب كبير المستشارين في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، آرون جوردان، وعضو اللجنة كريس وايت، وكبير الفنيين في اللجنة جيمس والش.

استعراض أهم برامج التعاون المشترك

خلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية البرامج المنفذة من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال المنح السنوية المتاحة لتحقيق العديد من الأهداف، وبينها دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتطوير القوى العاملة، وتنمية مهارات الشباب، بجانب برامج تطوير قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والزراعة، والصحة، والسياحة.

كانت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقعتا اتفاقيات على 7 منح بقيمة 160 مليون دولار خلال مارس الماضي، فيما يجري التباحث حاليًا بشأن برنامج المنح التنموية للفترة المقبلة، بهدف تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين.

إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص

وأكدت المشاط حرص الدولة المصرية على دفع جهود التنمية، من خلال إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مشيرة إلى لقاءاتها المتعددة مع مؤسسة DFC الأمريكية لبحث زيادة استثماراتها في المجالات ذات الأولوية.

وأضافت أنه «مع تحديث مصر مساهماتها الوطنية NDC، اتساقًا مع ما أعلنته في مؤتمر المناخ COP27، أصبحت هناك الكثير من الفرص للاستثمار المناخي»، لافتة إلى جهود «التعاون الدولي» في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ووصول حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية منذ بداية 2023 إلى نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 7.3 مليار دولار خلال آخر 3 سنوات.