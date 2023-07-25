وزيرة التعاون الدولي: برنامج «التنفيذيات» يؤهل المرأة لتولي مناصب قيادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة وتأهيلها، مشيرة إلى إجراء تغيير في تشريعات عديدة خلال الفترة الماضية، لتمكين المرأة المصرية في أماكن قيادية تنفيذية.

برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»

وأضافت «المشاط»، خلال تصريحاتها عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» يؤهل كثيرا من المتقدمات على احتلال هذه مناصب قيادية بشكل علمي وعملي كبير.

نماذج من قطاعات مصرفية

وتابعت الوزيرة: «سعيدة جدًا بالمشاركة في البرنامج، وفخورة بالمتقدمات له، خاصة أننا رأينا نماذج من قطاعات مختلفة، سواء مصرفيات أو أساتذة جامعات أو أطباء، وهذا يدل على أن هناك اهتمام من المرأة من قطاعات مختلفة بأنها تكون في مواقع تنفيذية».