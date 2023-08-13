عاجل.. «العربية للتصنيع»: مشروع لرفع كفاءة عربات المترو محليًا

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، عن مشروع طموح لرفع كفاءة عربات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق على أرض مصر داخل مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة النقل، وذلك خلال جولة تفقدية يجريها اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في «سيماف».

وخلال الجولة، استمع قيادات «العربية للتصنيع» و«النقل»، إلى شرح حول خطط تطوير وتحديث مصنع «سيماف»، وتضمنت العمل توطين أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة نسب التصنيع المحلي، وتحديث خطوط الإنتاج لصناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وفقًا للجداول الزمنية المُعدة لهذا الغرض.

وقال اللواء مهندس أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع «سيماف»، خلال الجولة التفقدية، إنَّ مشروع تطوير وتحديث المصنع، يأتي في إطار توجهات الدولة بتعميق التصنيع المحلي، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لوزارة النقل في مجال قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.