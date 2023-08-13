المفتي يشارك في المؤتمر الدولي لإدارات الشؤون الدينية والإفتاء في مكة

يشارك الدكتور شوقي علام، في المؤتمر الدولي بعنوان التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم «تواصل وتكامل»، المنعقد حالياً بمكة المكرمة، بمشاركة علماء ومفتين من 85 دولة حول العالم.

التقى المفتي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وأكد الدكتور شوقي علام، أن هذا المؤتمر مهم، لمناقشة العديد من القضايا وإدرك مدى التحديات التي تواجه علماء الأمة، أهميته في المقام الثاني إلى انعقاده في مكة المكرمة العزيزة على قلب كل مسلم، وهذا يعطيه قوة كبيرة وريادة في العطاء ليس فقط على مستوى المملكة، ولكن على مستوى العالم الإسلامي كله.

الفهم الدقيق للإسلام

وأكد المفتي أن أهمية المؤتمر تكمن في عنوانه الذي يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم لقوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم)، قائلا: «الفهم الدقيق للإسلام في صورته الحقيقية الناصعة، التي ورثناها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانطلقنا بهذا الفهم الرشيد السديد إلى آفاق بعيدة، فإننا نبّلغ هذه الرسالة العظيمة للبشرية جمعاء».

تسييس الدين

من جانبه قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، إن المؤتمر سيكون له أثر كبير في وحدة الكلمة ووحدة الصف والعمل الصالح الذي سينتج عنه، والذي نسعى جميعاً لتكريسه خدمة لرسالة الإسلام والمسلمين، كما سيسهم في الوقوف أمام مهدداته ممن يسيئون لهذا الدين ويشوهون صورته الناصعة، سواء كانوا من أهله، أو من غيرهم ممن يحمِل فكر الغلو والتطرف والإرهاب ويدعم العنف، أو ممن يحمل فكر الانحلال.

وحذر آل الشيخ من محاولات تسييس الدين واستغلاله لمصالح حزبية أو شخصية، ما يستوجب تضافر الجهود في التصدي لهذه المحاولات، والسعي إلى تعزيز خيرية الأمة التي لا تتحقق إلا بتعزيز التعاون والتواصل والتكامل على جميع المستويات.