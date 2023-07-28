ما حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة فقط؟.. المفتي يجيب

يحرص الكثير من المسلمين على صيام يوم عاشوراء باعتباره من السنن المستحبة، وله فضل وثواب كبير، لكن قد لا يعلم البعض ما حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة فقط، وهو ما أوضحه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء.

حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة فقط

وللحديث عن حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة فقط، أوضح المفتي أنه إذا وافق يوم عاشوراء يوم جمعة، فصيامه مشروع بلا كراهة؛ لأن نيَّة الصائم صوم عاشوراء لا الجمعة، ولأن النهي عن صوم يوم الجمعة مخصوصٌ بما لم تكن للإنسان عادة كمن يصوم يومًا ويُفطر يومًا، أو وافق صومًا واجبًا أو مندوبًا.

ما حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة فقط

وتابع بأنّه بشأن صوم يوم الجمعة منفردًا فإنه مكروهٌ عند جمهور الفقهاء من الحنفية في معتمد المذهب والشافعية والحنابلة، إلا لمن يتخذ ذلك عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم الجمعة صوم نافلة كيوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة.

وللحديث عن حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة فقط، أوضح المفتي أن صيام عاشوراء سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب السَّنَة التي قبله؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري.