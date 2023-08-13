أسماء المقبولين في المدرسة الثانوية الفنية من 5 محافظات

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية النتيجة النهائية للطلاب المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2023/2024، والذين اجتازوا الاختبارات التحريرية والإلكترونية والمقابلات الشخصية التي عقدتها المدرسة أثناء مراحل التقديم، كما تم إعلان أسماء الطلاب الذين تم قبولهم من 5 محافظات وهي الإسكندرية ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

قبول 77 طالبا من 5 محافظات

وقالت أمل حسان مدير إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن الطلبة المقبولين اجتازوا كل مراحل التقديم والاختبارات بنجاح، تحت إشراف ومتابعة إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج، بحسب تعليمات الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث أشرفت على كل المراحل لضمان الشفافية والحيادية، وتم قبول 41 طالبا من محافظة الإسكندرية و22 طالبا من محافظة شمال سيناء و9 طلاب من محافظة مطروح و3 طلاب من جنوب سيناء وطالبان من محافظة البحر الأحمر.

أسماء الطلاب المقبولين في مدرسة المياه

وجرى الإعلان عن أسماء الطلبة المقبولين بالمدرسة، ويمكن معرفتها من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب بالإسكندرية من هــنــا، وذلك عن طريق الاستعلام برقم الطلب وطباعة استمارة رقم 3، والتي ستظهر الطلاب المقبولين ويتم الحضور في الموعد المحدد بالمستندات المطلوبة رفقة ولي الأمر.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدرسة

وتشمل المستندات المطلوبة من الطلاب المقبولين للتقديم في المدرسة للعام الدراسي 2023/2024 ما يلي:

- ملف التقديم الخاص بالتعليم الفني

- أصل شهادة الإعدادية و2 صورة منها أو بيان نجاح مختوم بشعار الجمهورية

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة و2 صورة منها

- 2 صورة بطاقة ولي الأمر مسجل عليها رقم تليفون ولي الأمر وصورة بطاقة الأم

- البطاقة الصحية الخاصة بالطالب (الصفراء)

- إيصال إيداع المصروفات الدراسية (التعليم الفني) من البريد و2 صورة منها

- 8 صور شخصية مقاس 4 × 6، مطبوع عليها اسم الطالب رباعي

- شهادة ولاية تعليمية باسم ولي الأمر و2 صورة منها في حالة وفاة الأب أو انفصال الوالدين مع تقديم إثبات الوفاة أو الانفصال و2 صورة منها

- 1500 جنيه قيمة المصروفات المدرسية

- 2000 جنيه قيمة قسط الجهاز اللوحي «تابلت» الخاص بالطالب

- استمارة القبول مطبوعة من الموقع الإلكتروني «استمارة رقم 3»

- تقدم الملفات عن طريق ولي الأمر شخصيا أو صاحب الولاية التعليمية، وذلك للتوقيع على بعض الإقرارات اعتبارا من يوم الأحد 20 أغسطس وحتى الخميس 24 من الشهر نفسه، ويسقط حق المرشح في القبول بالمدرسة بعد هذا التاريخ في حالة عدم تقديم ملف الطالب.

أسماء المقبولين في المدرسة بـ5 محافظات