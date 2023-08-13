شوقي علام مفتي الجمهورية لفترة ثالثة

أعلن الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتي، التجديد لفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، لفترة ثالثة، بعد انتهاء مدة القانونية أمس، قائلًا: «نبارك لدار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق، والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء، نسأل الله أن يعينه علي تحمل هذه المسؤولية، خير بداية لهذه الفترة الجديدة».

وكانت قد انتهت فترة تولي المفتي الثانية لرئاسة دار الإفتاء، أمس، كفترة ثانية له، وقد صدر في أغسطس 2022 قرارًا باعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة، وأنها مستثناة من نصوص قانونية كانت تحدد سن تقاعد كبار مسؤوليها، وتعفيهم من الآلية المتبعة في اختيارهم وعلى رأسهم مفتي الديار المصرية.

دار الإفتاء جهة ذات طبيعة خاصة

وكان قد نص القرار الجمهوري السابق على: «جاء باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، على عدم سريان أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، الذي بدوره ينظم عمل الجهات الإدارية التابعة للدولة؛ إذ تنص المادة 17 من القانون على أن: يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، فيما، المادة 20 من ذات القانون، فتقر بأن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها».