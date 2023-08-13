العربية للتصنيع عن إنتاج عربات المترو: تتويجا لتوجيهات الرئيس بتعميق التصنيع المحلي

أكّد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع، بالعمل على تعميق القدرات التصنيعية في مختلف المجالات، وفي القلب منها تعميق التصنيع المحلي لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في تصريحات له على هامش تسليم قطار جديد صُنع في مصر بمقر مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» منذ قليل، أنَّ توجيهات الرئيس السيسي تتضمن تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال كافة الطاقات الإنتاجية لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بالاستفادة من الخبرات العالمية.

وأشاد بمجهودات وزارة النقل لتطوير وتحديث جميع أوجه مشروعات النقل والطرق بشكل غير مسبوق وفقا لرؤية علمية مدروسة.

وأشار إلى أهمية توطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية، لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد المصري وتقليل الواردات، لافتًا إلى الحرص على أن تكون المنتجات المصنعة وفقا للمواصفات الفنية العالية وتواكب أحدث التكنولوجيا بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية والمترو وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، بالمظهر الحضاري الذي يتفق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضح مختار عبداللطيف حرص الهيئة على الإسراع بتطوير وتحديث مصنع سيماف بالاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة، والدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية مع الهيئة العربية للتصنيع ومنها تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وسرعة النقل من الموانئ الجديدة المتطورة إلى مختلف ربوع الجمهورية.