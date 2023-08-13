«العربية للتصنيع»: نستهدف تصنيع وسائل النقل الذكي.. والتصدير للخارج

أكّد اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن عملية تطوير وتحديث مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، تستهدف تلبية جميع مطالب وزارة النقل من وسائل النقل الذكي، وعربات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، فضلاً عن التصدير للدول العربية والإفريقية الصديقة والشقيقة.

وأضاف رئيس «العربية للتصنيع»، في تصريحات له على هامش تسليم قطار جديد صُنع في مصر بمقر مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» منذ قليل، أنَّ الهيئة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج للمصنع وتطوير البحوث والتصميم، مؤكّدًا كفاءة الكوادر البشرية بمصنع سيماف والإمكانيات التكنولوجية المتطورة، وبالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة على أحدث نظم التصنيع الرقمي وماكينات «CNC».

وأضاف أنَّ عمليات التطوير التي تجري في مصنع سيماف أوشكت على الانتهاء، لافتًا إلى أنَّه سيصبح لدينا مصنع، يضاهي أفضل المصانع العالمية المتخصصة في صناعات السكك الحديدية والمترو، وذلك وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030».

وأشار رئيس «العربية للتصنيع»، إلى أنَّ الروح المعنوية لدى عمال المصنع مرتفعة جدًا، ويملؤهم الحماس لمضاعفة العمل وزيادة الإنتاج، والارتقاء بالمنتج النهائي وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية.

وأوضح أنَّ الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات وزارة النقل، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للهيئة العربية للتصنيع والخبرات المتميزة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بشكل فني متميز، مع مراعاة أعلي المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع.