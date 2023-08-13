انطلاق المرحلة الثانية من المعسكر التدريبي «صيف 2023» بالإسكندرية

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من المعسكر التدريبي «صيف 2023»، في محافظة الإسكندرية، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بالتنسيق بين أمانتي العمل الجماهيري والشباب، وبمشاركة أمانات «التنظيم، الإعلام والدمج المجتمعي لذوي الإرادة».

برنامج متكامل يتضمَّن مجموعة من الأنشطة التدريبية والترفيهية والجلسات الحوارية

ويهدف المعسكر من خلال برنامج متكامل يتضمَّن مجموعة من الأنشطة التدريبية والترفيهية والجلسات الحوارية، إلى إعلاء قيم التعاون والتكامل وتدعيم جسور التواصل بين قيادات الحزب وكوادره.

يشارك في المعسكر التدريبي، 300 من أمناء وأعضاء، أمانات «التنظيم، العمل الجماهيري، الشباب، الإعلام، والدمج المجتمعي لذوي الإرادة»، بمحافظات القاهرة، الجيزة الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية.

وبدأت فعاليات المعسكر، بورشة عمل بحضور المهندس أحمد أمين مسعود أمين العمل الجماهيري، والمهندس أحمد حسام عوض، أمين الشبابي، تضمَّنت حوارا مفتوحا قدم خلاله الحضور من الشباب، عدة أسئلة تناولت مختلف الموضوعات الحزبية والسياسية.

وقال المهندس أحمد أمين مسعود، إن المعسكر يرتكز على عدة أهداف، وفي مقدمتها التعاون والتواصل بين القيادات الحزبية في الأمانة المركزية وجميع المحافظات.

يجب بذل مزيد من الجهد لزيادة وتفعيل المشاركة الشبابية

من جانبه، أكد المهندس أحمد حسام عوض، ضرورة بذل مزيد من الجهد لزيادة وتفعيل المشاركة الشبابية، وتأهيل الكوادر الحزبية الشبابية لتولي القيادة خلال الفترة المقبلة.

كانت المرحلة الأولى من المعسكر قد انطلقت بالمدينة الشبابية بمدينة الغردقة، وشارك فيها 300 من أمناء وأعضاء أمانات العمل الجماهيري، الشباب، الإعلام والدمج المجتمعي لذوي الإرادة بمحافظات «بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، البحيرة، الوادي الجديد، مطروح، وأسوان».