مستقبل وطن: الدولة تقدم الغالي والنفيس لتمكين الشباب سياسيا

ثمّن النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ مجهودات الدولة المصرية المبذولة لتمكين الشباب سياسيا بكافة مناصب الدولة.

حزب مستقبل وطن

وقال النائب عصام هلال عفيفي في تصريحاته لـ«الوطن» إن الدولة المصرية حرصت خلال السنوات العشر الأخيرة على تقديم الغالي والنفيس لدعم الشباب ووضعت استراتيجية شاملة لتمكين الشباب سياسيا تحت شعار التدريب قبل التمكين وهو ما تم بالفعل من خلال المبادرات الشبابية التي تم إطلاقها ومشاركة الشباب في صنع القرار السياسي من خلال حضورهم للمؤتمرات والفعاليات الشبابية التي كانت ومازالت ترعها القيادة السياسية والذي يأتي في إطار التدريب والتأهيل للقيادة.

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن قائلا: «كما ظهر بوادر تلك التدريبات على أرض الواقع والتي تمثلت بوجود قوي لصوت الشباب تحت القبة البرلمانية ليكونوا خير نموذج لشباب مصر الواعد وذلك فضلا عن الأداء المتميز لنواب المحافظين و مساعدي الوزراء من الفئة الشابة واللذين أثبتوا جدارتهم بتلك المناصب».

واختتم الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن حديثه داعيا شباب مصر بإنتهاز الفرصة والعمل الجاد من أجل تولي المناصب القيادية بالدولة والنهوض بالبلاد إلى مستقبل أفضل

يوم الشباب العالمي

ويحتفل العالم اليوم السبت 12 أغسطس بيوم الشباب الدولي وهو يوم أطلقته الأمم المتحدة في 12 أغسطس عام 2000 ويهدف إلى التوعية بقضايا الشباب الحياتية.