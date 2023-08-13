«قصور الثقافة» تختتم ورشة «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» الخميس المقبل

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، يوم الخميس المقبل، فاعليات ورشة «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» والتي تنظمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم بقصر ثقافة الأنفوشي مجانا للتدريب على فنون السينما.

«ابدأ حلمك.. السينما بين ايديك»

وانطلقت فعاليات ورشة «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» يوم 30 يوليو الماضي، وتضمنت العديد من المحاضرات من بينها محاضرات بعنوان «مدخل المؤثرات السمعية البصرية» للمونتير السينمائي حسام المحفوظى.

ومحاضرات بعنوان «الإخراج السينمائي» للمخرج أشرف فايق، ومحاضرات «استخدام الفلاتر السينمائية» لمدير التصوير زايد نايف، وكذلك محاضرات «مبادئ السيناريو السينمائي» للدكتور نادر رفاعي، ومحاضرات «مبادئ الإخراج السينمائي» للمخرج عادل عوض.

ومحاضرات «التمثيل المسرحي» للدكتور تامر الجزار، و«مبادئ السيناريو السينمائي» للدكتور أشرف راجح، و«مبادئ السيناريو السينمائي» للسيناريست عصام حلمي.

مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك»

و«ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» مشروع قصور الثقافة الذي يستهدف هواة دراسة فنون السينما المختلفة، ويتناول المشروع كافة النواحي الفنية لصناعة فيلم سينمائي، ويتاح للفئات العمرية والمؤهلات الدراسية على ألا يقل أعمار المشاركين عن 16 سنة.