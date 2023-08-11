رئيس «قصور الثقافة» يتفقد أعمال تطوير فرع الهيئة بمرسى مطروح (صور)

تفقد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة مرسى مطروح، وذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي مدير عام ثقافة مطروح، وأعضاء اللجنة الهندسية وممثلي الهيئة القومية للإنتاج الحربي المنفذة لأعمال التطوير.

تطوير قصر ثقافة مرسى مطروح

وقال «البسيوني» إن الجولة التفقدية لأعمال التطوير بقصر ثقافة مرسى مطروح تأتي ضمن خطة متابعة موقف تطوير مواقع الهيئة بالمحافظات، وفي ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، بسرعة الانتهاء من متطلبات تطوير المواقع الثقافية بأعلى درجات الجودة والدقة، لتؤدي خدماتها الثقافية والفنية المتنوعة للجمهور المصري في كل مكان باعتبارها منارات الفن والثقافة التي تعمل على تعزيز وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع وتنمية الوعي وتأصيل الهوية، كما تسهم عبر رفع كفاءتها في تنفيذ العديد من المبادرات الثقافية والأنشطة الكبرى لدعم ورعاية الموهوبين تحقيقا لمستهدفات برامج العدالة الثقافية والتنمية المستدامة.

ووجه رئيس الهيئة في ختام جولته التفقدية للمبنى الإداري ومسرح القصر بسرعة تنفيذ الأعمال الجارية وإنهاء متطلبات الحماية المدنية للانتهاء من مشروع التطوير على الوجه الأكمل وفي أقرب وقت ممكن.

قصر الثقافة بمطروح 3 مبانٍ

يشار إلى أن قصر الثقافة عبارة عن 3 مبان، الأول مبنى إداري متعدد الطوابق، يضم طابقا أرضيا ويتكون من الاستعلامات، وقاعة الفنون التشكيلية، والمكتبة، ومجموعة من المكاتب الإدارية، و3 طوابق علوية استراحات، والمبنى الثاني وهو المسرح وملحقاته ويتسع لـ521 مقعدا بالصالة والبلكون، والمبنى الثالث وهو المبنى الخلفي الملحق بالمسرح ويضم 3 طوابق، الأرضي وبه مركز تكنولوجيا المعلومات، والثاني قاعة الفنون الشعبية، والثالث قاعة الأدب.