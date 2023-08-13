«يونيسيف» تطلق حملة لتوعية أطفال أسوان بترشيد استهلاك المياه

وقعت مديرية التربية والتعليم اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» بهدف لتنفيذ مبادرة «صحتنا في بيئتنا» التي تستهدف توعية الأطفال في محافظة أسوان.

تنفيذ مبادرة صحتنا في بيئتنا

وعقدت منظمة اليونيسيف اجتماعًا عبد الكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، ممثلاً عن المديرية، والعميد يحيى أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب لبحث تنفيذ المبادرة.

وتهدف مبادرة «صحتنا في بيئتنا» التي تستهدف أطفال أسوان إلى تعزيز حملات التوعية في مدارس التعليم الابتدائي لتحقيق الترشيد والحفاظ على مياه الشرب والطاقة، ضمن أهداف التنمية المستدامة التي تنص عليها رؤية مصر 2030.

اختيار 150 مدرسة على مستوى أسوان

وتتولى إدارة التربية البيئية والسكانية في المديرية تنسيق تنفيذ المبادرة بالتعاون مع إدارة التعليم الابتدائي والمشاركة المجتمعية بعد اختيار 150 مدرسة تمثل الإدارات التعليمية الـ5 في أسوان، كوم أمبو، إدفو، دراو، ونصر النوبة.

حملات توعية بالترشيد والتدوير

وتتضمن المبادرة حملات توعية وندوات ومسابقات لتحسين صحة الطلاب وزيادة وعيهم بأهمية الحفاظ على المياه وترشيدها بالإضافة إلى دورات تدريبية لتطوير مهارات الطلاب في مجالات النظافة والترشيد والتدوير.

من جانبه أكد عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن هذه المبادرة تأتي في إطار تبني الوزارة لمفهوم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتعكس التزام الجمهورية بتعزيز التوعية بين الطلاب وتعزيز الاستدامة البيئية.