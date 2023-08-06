رابط نتيجة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج اليوم نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022 إلكترونيا عبر موقع الشركة، حيث يمكن للمتقدمين معرفة النتيجة وموقفهم من القبول بالعمل، كما سيتم لاحقا إعلان موعد المقابلات الشخصية، عقب استلام نتيجة تظلمات اختبارات الحاسب الآلي التي عقدت بجامعة سوهاج وبإشراف من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم.

رابط الاستعلام عن وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يمكن للمتقدمين لوظيفة شركة مياه سوهاج معرفة النتيجة عبر موقع الشركة من هنا، حيث يتيح الموقع معرفة راسب أو مقبول فضلا عن نتيجة التظلم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف مياه سوهاج

وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج حددت خطوات للاستعلام عن نتيجة الوظائف عبر الرابط الإلكتروني كالتالي،

- الدخول على موقع شركة مياه سوهاج.

-كتابة الرقم القومى للمتقدم للوظيف.

-الضغط على الاستعلام عن النتيجة.

-اجتياز اختبار التحقق.

-ظهور النتيجة بناجح أو غير ناجح.

الوظائف المتاحة بشركة مياه الشرب بسوهاج

وكشف العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أن الاختبارات العملية للوظائف المعلن عنها هى، كيميائي وأخصائي سلامة وصحة مهنية، وفني معمل وعامل تشغيل، وصيانة ومحاسب وأخصائي موارد بشرية، وحرفي ومراقب أمن وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وسائق معدات ثقيلة، وتم إعدادها وتصحيحها بواسطة متخصصين في مجال الوظائف المعلن عنها لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.