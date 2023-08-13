قوافل طبية ورياضية وثقافية وهدايا ومستلزمات مجانية للأطفال ضمن «حياة كريمة» في بني سويف

نظمت «حياة كريمة» بمحافظة بنى سويف عدداً من المبادرات، تضمنت قوافل توعوية وطبية ورياضية وثقافية فى عدد من القرى التى يجرى تنفيذ المبادرة بها؛ لتحسين جودة الحياة وبناء الإنساء المصرى.

«أنت الحياة» تقدم خدمات ترفيهية للشباب عروض لعرائس «الماريونيت» كتب من إصدارات «قصور الثقافة»

وفى قرية «سدس» بمركز «ببا» فى بنى سويف، يجرى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على قدم وساق، إذ نظمت المؤسسة مبادرة «أنت الحياة» لتقديم خدمات طبية وأنشطة توعوية وثقافية ورياضية وترفيهية للمواطنين بمختلف الفئات العمرية، وحزمة من الفعاليات والأنشطة تضمنت تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكى للأطفال وجلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية، فضلاً عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار، وإصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات.

كما شملت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات مجاناً، بجانب تدريب الشباب على سوق العمل، وعقد امتحانات فورية لشهادات محو الأمية، وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة، بجانب مناقشة أوضاع الغارمين والغارمات بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، علاوة على فعاليات ثقافية وورش فنية وورش حكى وألعاب شعبية وعروض عرائس ماريونيت ومعرض كتاب من إصدارات هيئة قصور الثقافة وتوزيع هدايا مجانية على الأطفال عبارة عن مجلات وكتب وهدايا ويوم ترفيهى ورياضى.

وقال محمود دسوقى، أحد أهالى قرية «سدس»: «تشهد القرية، التى تُعد من أكبر القرى فى مركز ببا، حالة من إعادة التغيير والتعمير، وطفرة خدمية يجرى تنفيذها وإنشاؤها فى كل مكان على أرض القرية، ما بين إعادة تطوير وإنشاءات جديدة، إضافة إلى أن القرية شهدت، وعلى مدار 6 أيام، قوافل تعليمية وطبية وثقافية أحدثت حالة من السعادة لدى الأهالى، حيث جرى تنفيذ فصول محو أمية، وعقد امتحانات للمواطنين، كذلك قوافل طبية فحصت المرضى فى مختلف التخصصات ووفرت لهم العلاج المجانى والتحاليل، كذلك أنشطة رياضية وثقافية شارك فيها مختلف الفئات بالقرية من أطفال وكبار السن».

الأهالى: ما يجرى تنفيذه من مشروعات حلم وتحقق على الأرض

وقال محمد جمال، أحد شباب القرية: «لم نتخيل أن نرى قريتنا بهذا الشكل، مشروعات لم نحلم بها، من نقطة إطفاء، أو مجمع للخدمات والمصالح الحكومية، أو مركز طب أسرة، أو سوق حضارية، كلها مشروعات كانت تنقصنا ونحتاجها فعلاً، ونحمد الله على تنفيذها، وستساعد بشكل كبير فى تخفيف مشقة تنقل أهالى القرية إلى المدينة».

من جانبه، أعرب الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، عن تقديره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذا الاهتمام والدعم غير المسبوق لمحافظات الصعيد عامة، وبنى سويف على وجه الخصوص، مشيداً بمجهودات مؤسسة «حياة كريمة» وتعاونها المشترك مع أجهزة المحافظة لخدمة أبناء بنى سويف فى مختلف المجالات، لافتاً إلى أن المشروع الذى أطلقته القيادة السياسية لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة» يعد من المشروعات غير المسبوقة فى التاريخ المصرى المعاصر، لا سيما أن المشروع يستهدف إحداث تطوير شامل بالخدمات والمرافق الحيوية، بجانب استهداف مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة.