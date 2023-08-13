حياة كريمة بـ«الوادي الجديد».. 98% نسبة تنفيذ 28 مشروعا خدميا ورفع كفاءة وتطوير البنية التحتية

شهدت قرى «حياة كريمة» بمحافظة الوادى الجديد طفرة غير مسبوقة من رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للقرى الأكثر فقراً لتحقق أكبر إنجاز تنموى فى تطوير الريف وتحسين المستوى الخدمى ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرى النائية بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتم الانتهاء من تنفيذ 98% فى 28 مشروعاً خدمياً، داخل عدد من القرى منها: «أبومنقار، اللواء صبيح، عبدالمجيد الجغيل، وأبوهريرة الأم، الخير والنماء، الكفاح الأم»، وفى قطاع الصحة، تم تنفيذ 9 وحدات و8 نقاط إسعاف، بالإضافة لمشروعات إنشائية بقطاعات المحليات ومياه الشرب والصرف الصحى والتضامن والكهرباء والشباب والرياضة.

مشروعات بـ232 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء فى 27 موقعا

وقال محافظ الوادى الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط، لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية والخدمية فى قطاع الكهرباء ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى قرى المحافظة، وتحديداً مركز الفرافرة، بلغت تكلفتها 232 مليون جنيه، وشملت تنفيذ مشروعات توصيل الكهرباء فى 27 موقعاً بتكلفة نحو 140 مليون جنيه، وتم توصيل التيار الكهربى لـ14 محطة تنقية مياه شرب بـ93 مليون جنيه، بالإضافة إلى تركيب أبراج هوائية بطول 30 كم «جهد متوسط»، وأبراج لمسافة 100 كم «جهد منخفض»، و20 كم كابلات أرضية، و5 وحدات صحية ومركز إسعاف و4 مبانٍ تضامن اجتماعى و6 مبانٍ زراعية و12 محطة رفع و5 معالجة للصرف الصحى، و8 مراكز شباب جديدة، وذلك فى نطاق مركز الفرافرة.

وأوضح محافظ الوادى الجديد أنه يجرى تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» فى قرى أبومنقار و5 توابع لها (أبومنقار الأم - طلعت ضرغام - بئر 4 - بئر 5 - بئر 6 - بئر 7)، وقرى أبوهريرة و4 توابع لها (أبوهريرة الأم - عمر بن الخطاب - خالد بن الوليد - زراعة 14 - زراعة 16)، قرى الخير والنماء و4 توابع لها (الخير والنماء الأم - الشيخ مرزوق - عطية الشيخ مرزوق - زراعة 10 - الأمل)، قرى الكفاح بإجمالى 7 توابع لها (الكفاح الأم - أبوالهول - أبوبكر الصديق - عثمان بن عفان - الرواد - عين التنين- العزبة)، قرية صبيح ولها تابعان هما (صبيح الأم - على بن أبى طالب)، قرية النهضة ولها تابعان هما (عبدالمجيد الجغيل - عائشة عبدالرحمن)، وفى منطقتين بمدينة الفرافرة هما (عبدالمنعم رياض - أحمد بدوى).

وأشار إلى بدء التشغيل الفعلى لوحدة طب الأسرة بقريتى اللواء صبيح وعبدالمجيد الجغيل بمركز الفرافرة من إجمالى ٨ وحدات تم إنشاؤها ضمن مشروعات «حياة كريمة» بعد انتهاء أعمال الإنشاءات ووصول المعدات والتجهيزات الطبية، كما أنه تم تجهيز الوحدات بأحدث الخدمات الطبية وتضم عيادات بالتخصصات المختلفة ومعامل تحاليل وخدمات تنظيم الأسرة وصيدلية؛ لتوفير خدمات طبية متميزة وغير مسبوقة لأهالى القرى، مشيراً إلى أنه جارٍ تشغيل وحدات طب الأسرة والمجمعات الحكومية بباقى قرى المركز تباعاً.

وتابعت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الوادى الجديد، نادية عزمى، أن هناك اهتماماً كبيراً بقرى «حياة كريمة»، خاصة المرأة بمركز الفرافرة، وأقيمت فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة» استهدفت 9100 من السيدات والرجال والأطفال فى قرى وأحياء مراكز المحافظة على التوازى بمراكز الخارجة - الداخلة - باريس - بلاط - الفرافرة بعدد 2500 زيارة، تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع، خاصة فى ظل الأزمات العالمية، بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة «دوى» لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.