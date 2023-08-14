موعد تظلمات نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، موعد تظلمات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في البحيرة، للعام الدراسي 2022/2023 داخل كل إدارة تعليمية، مشيرا إلى أن تقديم الطلبات باسم وكيل الوزارة، ودفع الرسوم المقررة وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك، وسيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولي الأمر عن طريق الإدارة التعليمية.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية في البحيرة 2023

وأوضح وكيل تعليم البحيرة في بيان، أنه يتم قبول تظلمات الشهادة الإعدادية في البحيرة، اعتباراً من اليوم ولمدة خمسة عشر يومًا، وذلك طبقاً للمادتين 34 و35 من القرار الوزاري 313 لسنة 2011 وتعديلاته، مع العلم بأن قيمة التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها.

وأشار « الديب» إلى أن جلسة الاطلاع سوف تكون بالكنترول المركزي بمدينة دمنهور، وفقا للميعاد الذي حددته الإدارة التعليمية.

تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في البحيرة

يأتي ذلك تيسيرا على طلاب الشهادة الإعدادية، الراغبون في تقديم تظلمات على نتائج امتحانات الدور الثانى أغسطس 2023، وتخفيفًا عن كاهل أولياء أمورهم وتيسير أعباء ومشاق السفر والانتقال، نظراً لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة.